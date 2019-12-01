Morelia reforzará educación vial en el municipio

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2025.– En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Morelia que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, aprobó un punto de acuerdo para establecer un Programa Integral de Educación Vial, en el marco de la adhesión de Morelia a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.

La propuesta, que busca liberar banquetas, reordenar paradas de ascenso y descenso del transporte público y promover una movilidad peatonal segura, fue enviada a las comisiones de Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana, a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y a la Comisión de Educación para el dictamen correspondiente para su análisis, por instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez.

El alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, reconocido por su compromiso con el concepto de Ciudad Educadora, ha enfatizado la importancia de formar ciudadanos responsables y participativos, de ahí la relevancia de esta propuesta que pretende fomentar la educación vial y seguir avanzando en la construcción de una ciudad más segura.

La iniciativa tiene como propósito principal transformar a Morelia en una ciudad educadora que fomente el respeto por la vida y la diversidad, priorizando la seguridad de peatones, especialmente niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

Entre los objetivos específicos se encuentran: Liberar banquetas ocupadas por vehículos, motocicletas u objetos; Reordenar las paradas de ascenso y descenso del transporte público, garantizando su uso exclusivo y seguro; Promover la educación vial a través de la participación ciudadana, instituciones educativas y gremios transportistas; Fomentar una cultura de respeto hacia peatones y usuarios del transporte público, mediante acciones pedagógicas y de comunicación social.

Morelia, integrante de la Red Mexicana de Ciudades Educadoras desde 2012 y de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras desde 2014, está comprometida con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras. Estos principios priorizan la accesibilidad, seguridad y humanización del espacio público, atendiendo especialmente a las necesidades de los sectores más vulnerables.

La regidora, Lucila Martínez Manríquez destacó que la educación vial es clave para reducir accidentes de tránsito y mejorar la convivencia ciudadana. En su intervención, subrayó que las banquetas y paradas de transporte público no deben ser utilizadas de manera irregular, ya que esto afecta la dignidad de la ciudad y pone en riesgo a los peatones.