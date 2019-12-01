Morelia no solo celebra también cultiva el cine: Fátima Chávez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 23:03:18

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- Con las estrellas brillando en la alfombra roja y todas las butacas llenas, se inauguró oficialmente la 23 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), que sigue consolidando a la ciudad como capital del séptimo arte y destino de grandes eventos en la administración del presidente Alfonso Martínez Alcázar.

En representación del alcalde, la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, señaló: "Morelia se reafirma como una ciudad donde el cine no solo se celebra, sino que se cultiva y se respalda para proyectarlo al mundo".

En ese sentido, frente al comité organizador del FICM, autoridades estatales y municipales, cineastas, e invitados internacionales, Chávez Alcaraz resaltó que el Gobierno de Morelia ha fortalecido la vocación cinematográfica de la ciudad “Con trabajo tenaz y congruente, a través de la recién creada Comisión Fílmica de Morelia que este mes cumple dos años".

Resaltó la creación del Fondo de Atracción de Producciones del Ayuntamiento, gracias al cual se rodó el cortometraje “El viaje de Luciano”, dirigido por Edgar Bahena y protagonizado por Kate del Castillo, quienes encontraron en las calles de la ciudad, en su gente y en las instituciones el respaldo necesario para realizar dicha producción.

A lo anterior se suma que, con apoyo financiero del municipio, la convocatoria “Hecho en Morelia” reunió al talento joven de la ciudad para la realización del cortometraje “Las señoritas de Valladolid”, el cual forma parte de la Selección Michoacana del 23 FICM.

Acompañado por los fundadores Daniela Michel y Cuauhtémoc Cárdenas Batel, el presidente del FICM, Alejandro Ramírez Magaña, agradeció a las autoridades que han hecho posible más de 20 años de fiesta cinematográfica.

El escenario se iluminó para recibir al cineasta Kleber Mendonça, director de la película inaugural "El agente secreto", quien protagonizó con alegría una de las tradiciones del festival: la develación de la butaca con su nombre para ser colocada en el cine sede del festival.

Cabe recordar que el 23 FICM se llevará a cabo del 10 al 19 de octubre con el brillo de grandes talentos nacionales e internacionales, marcando además un nuevo paso en la exitosa temporada de festivales que está viviendo Morelia.

Con grandes eventos que consolidan a Morelia como capital cultural y punto de desarrollo, se sigue construyendo el mejor lugar para vivir.