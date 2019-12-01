Morelia no avanza en obras públicas, ni en seguridad y la deuda sigue creciendo: Edna Martínez

Morelia, Michoacán, a 14 de agosto de 2025.- En Sesión Solemne de Cabildo, la regidora priista, Edna Martínez Nambo, emitió un posicionamiento respecto al primer año de la actual administración municipal, en el cual señaló avances en áreas sensibles, pero también serias deficiencias en planeación, transparencia, rendición de cuentas y manejo de recursos.

Entre los aspectos positivos, la regidora reconoció el trabajo en guarderías municipales, el Centro de Autismo, la entrega de 331 becas educativas, las labores de limpieza y bacheo, así como las acciones de organismos descentralizados como el IMCUFIDE, el DIF y el Colegio de Morelia.

Sin embargo, advirtió que no se cuenta con una obra insignia que distinga este primer año y gran parte de las obras han sido por adjudicación directa (98%), además el Programa Anual de Inversión carece de información sobre el avance real de los proyectos.

En materia de seguridad, la regidora expresó preocupación por el aumento de homicidios dolosos (182 casos al 30 de junio, según cifras oficiales) y la ausencia de sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública.

Asimismo, cuestionó el gasto en eventos y promoción personal del alcalde; Edna Martínez destacó también que no se han iniciado las obras del presupuesto participativo, la existencia de deuda pública y pasivos por más de mil 362 millones de pesos, así como la falta de informes claros sobre ingresos y egresos del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, OOAPAS.

La regidora del PRI hizo un llamado a mejorar la planeación, a fortalecer la transparencia, a atender obras prioritarias y establecer una coordinación real en materia de seguridad. “Los buenos deseos y la visión a largo plazo de nada sirven si el gobierno en sus acciones cotidianas no da respuestas al presente”, puntualizó.