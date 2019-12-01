Monreal y Rabadán exigen investigar red de empresas del gobierno de Blanco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 20:17:45
Ciudad de México a 29 de septiembre del 2025. -"Hasta las últimas consecuencias". Estas fueron las palabras del diputado Ricardo Monreal luego de que Animal Político revelara el surgimiento de una red de empresas que cobraron millones sin cumplir contratos, todo en el estado de Morelos. Ante ello, los diputados Kenia López Rabadán y Ricardo Monreal opinaron que se debe investigar a fondo el caso.

De acuerdo con Animal Político, las empresas fueron creadas y a los pocos meses recibieron los contratos millonarios. Son Santek Health S.A. de C.V.; C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A. de C.V., y Comercializadora Manhos S.A. de C.V.

Animal Político señala que las tres empresas ''recibieron al menos 20 contratos por mil 161 millones de pesos en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco''.

De ese dinero, detalla el medio, 323 millones fueron pagados de forma irregular "porque no hay evidencia de que las compañías hayan brindado sus servicios, ni tampoco Servicios de Salud de Morelos comprobó o justificó sus gastos".

López Rabadán pidió que se haga una investigación objetiva del caso sobre Blanco, quien es diputado de Morena.

“Que las instituciones garanticen que si los recursos son bien ejercidos haya un reconocimiento, y si en algún momento, no importa el partido, no importa el color, no importa la entidad federativa, si algo se hizo de manera ilegal, una vez hecha una investigación objetiva, se sancione”, dijo la panista y presidenta de la Cámara de Diputados.

“Se debe investigar y llevarse hasta sus últimas consecuencias”, dijo Ricardo Monreal, de Morena, al ser cuestionado sobre el tema.

Noventa Grados
