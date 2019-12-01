Monreal niega abucheos en Sombrerete y atribuye señalamientos a inteligencia artificial

Monreal niega abucheos en Sombrerete y atribuye señalamientos a inteligencia artificial
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 18:49:37
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Zacatecas, Zac., 30 de marzo de 2026.- El gobernador de Zacatecas, David Monreal, aseguró que no fue abucheado durante su participación en Sombrerete, y rechazó que asistentes le hayan gritado “¡fuera, fuera!”, como se ha señalado en redes sociales.

El mandatario afirmó que dichos señalamientos corresponden a contenidos generados con inteligencia artificial, lo cual, dijo, distorsiona lo ocurrido en el evento.

Sin embargo, el video que circula en plataformas digitales proviene de la transmisión en vivo del acto encabezado por Claudia Sheinbaum, en el marco de su gira donde presentó el denominado Plan Frijol.

De acuerdo con lo difundido, no se trata de un audio aislado ni de un montaje, sino de un registro directo del evento público.

Tras la polémica, Monreal anunció la creación de “La Informativa de Zacatecas”, un ejercicio de comunicación que, según explicó, seguirá un formato similar al de las conferencias encabezadas por Sheinbaum.

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