Modificación a ley de pensiones debe de ser con tiempo: Beatriz Hernández

Querétaro, Querétaro, a 22 de febrero 2024.- La presidenta en Querétaro del consejo directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Beatriz Hernández Rojas expresó estar muy n contra de la propuesta de presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que pretende modificar la Ley de Pensiones que se tiene, ya que este tipo de decisiones no deben de llevarse a cabo por un plumazo o de la noche a la mañana, sino darle su debido tiempo.

“Lo que no parece viable es que efectivamente sea por un plumazo o de la noche a la mañana, primero deben formalizarse las reformas a las pensiones que hizo el partido del presidente en 2020”.

Recordó que se reformó hace unos años, donde se realizó la reducción de las semanas cotizadas, con un mínimo de 750 de ellas registradas, el trabajador mexicano puede acceder a este derecho laboral y a partir del año pasado, las aportaciones que hacen los empleadores dependen del salario base con lo que se prevé una reducción a la administración de las AFORES.

Para la presidenta de la COPARMEX en Querétaro sería acelerado que se pretenda hacer nuevamente más modificaciones al sistema de pensiones; precisando que esta reforma no está suficientemente desarrollada para poder ser discutida y aprobada por los legisladores federales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la propuesta para la reforma al sistema de pensiones es para que los trabajadores mexicanos se jubilen con el 100 por ciento de su último sueldo y no la mitad como se planteó en tiempos de Ernesto Zedillo; sin embargo, las Cámaras empresariales piden más análisis.