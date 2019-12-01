Miles de michoacanos celebran las fiestas patrias con Christian Nodal 

Miles de michoacanos celebran las fiestas patrias con Christian Nodal 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 07:47:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre de 2025.- El cantante Christian Nodal amenizó la celebración de las fiestas patrias con un concierto gratuito organizado por el Gobierno de Michoacán, el cual reunió a miles de personas en el corazón del Centro Histórico de Morelia.

Después del tradicional Grito de Independencia que encabezó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el originario de Caborca, Sonora, salió en punto de las 23:30 horas al escenario que se montó sobre la avenida Madero, vestido con pantalón y chaleco negros de piel. 

Acompañado de su banda y mariachi, inmediatamente deleitó a su público con un repertorio que incluyó temas como “No te contaron mal”, “Ayayay” y “Se me olvidó”. No faltaron los regalos, poco a poco se fue desprendido de sombreros y gorras que arrojó para sus fanáticos.

Nodal amenizó en la capital michoacana una de las celebraciones más importantes del país con su “Pal’ Cora Tour”, para ofrecer un recorrido musical por los éxitos que lo han colocado como ídolo del regional mexicano, entre ellos: “Adiós amor”, “Ya no somos ni seremos”, “De los besos que te di”, “No te contaron mal”, “Probablemente”, “Botella tras botella”, entre otros.  

A la mitad de su show sorprendió con temas de otros artistas como “Así fue” de Juan Gabriel, “Eso y más” de Joan Sebastian, “¿Quién es usted?” y “Disculpe usted” de Sergio Vega y “Como la flor” de Selena. Dedicó también un homenaje a José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández con “El rey” y “Acá entre nos”.

Durante poco más de dos horas, Christian Nodal ofreció un concierto que demostró ser el punto de encuentro para miles de familias que, entre gritos de emoción y un coro de voces, celebraron un aniversario más de la Independencia de México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso mujer por presuntamente ultimar a su bebé de un año, en Nuevo León
Fiscalía confirma identificación de 13 víctimas en Hacienda de Guadalupe
Se registra riña entre comerciantes y personal de gobierno en el zócalo de la CDMX; el saldo de esta fue de 8 personas lesionadas
Inicia la FGE Jornada de concientización sobre abuso sexual y maltrato infantil: "Te veo, te creo y te cuido”
Más información de la categoria
Más de 280 mil personas acudieron al Zócalo por primer Grito de Independencia de Sheinbaum
Israel comienza operaciones terrestres en la capital de Gaza
Se convierte Claudia Sheinbaum en la primera mujer presidenta en encabezar ceremonia del Grito de la Independencia
De enero a agosto, 38 multihomicidios en Michoacán dejan 154 víctimas; 17 militares entre ellas
Comentarios