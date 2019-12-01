Michoacán sigue a la baja en homicidios: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- Gaby Molina destacó la reducción de más del 52 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en México durante los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al pasar de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026.

La información fue presentada este martes por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con cifras consolidadas de las 32 fiscalías estatales y corte al 30 de septiembre de este año.

De acuerdo con el reporte, septiembre de 2026 registró el promedio diario de homicidios dolosos más bajo para ese mes desde 2015. La reducción equivale a 45 homicidios menos al día respecto a septiembre de 2024, lo que refleja una tendencia nacional a la baja en este delito.

Gaby Molina subrayó que Michoacán se mantiene entre las 10 entidades federativas que más han reducido los homicidios dolosos, de acuerdo con los datos presentados. Este resultado ubica a la entidad entre los estados con avances en la disminución de este delito.