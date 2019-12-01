Michoacán sigue a la baja en homicidios: Gaby Molina

Michoacán sigue a la baja en homicidios: Gaby Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 14:02:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- Gaby Molina destacó la reducción de más del 52 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en México durante los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al pasar de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026.

La información fue presentada este martes por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con cifras consolidadas de las 32 fiscalías estatales y corte al 30 de septiembre de este año.

De acuerdo con el reporte, septiembre de 2026 registró el promedio diario de homicidios dolosos más bajo para ese mes desde 2015. La reducción equivale a 45 homicidios menos al día respecto a septiembre de 2024, lo que refleja una tendencia nacional a la baja en este delito.

Gaby Molina subrayó que Michoacán se mantiene entre las 10 entidades federativas que más han reducido los homicidios dolosos, de acuerdo con los datos presentados. Este resultado ubica a la entidad entre los estados con avances en la disminución de este delito.

Más información de la categoria
Encuentran a hombre sin vida y en estado de descomposición en la colonia San José el Alto del municipio de Querétaro
Vuelca revolvedora de cemento en el Fray Junípero Serra, en Querétaro; provoca caos vial
Camioneta se sube a otra en aparatoso accidente en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro
Camioneta sale del camino y vuelca en El Marqués, Querétaro
Más información de la categoria
Harfuch anuncia construcción de 6 nuevos penales para frenar sobrepoblación de reos
Estalla la indignación en Pátzcuaro contra Julio Arreola: presume bacheo de vialidades principales como “reencarpetamiento”, a unos días de la mayor celebración turística de Michoacán
Giulianna Bugarini confía en encuesta y asegura que respetará el resultado
Sheinbaum nombra a nueva embajadora de México en Perú