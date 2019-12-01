Michoacán, sede del encuentro que congregará a todas las comisiones fílmicas del país: Sectur

Morelia, Michoacán, 20 de agosto de 2025.- Pátzcuaro será sede de la 13 Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas, que por primera vez en la historia de estas ediciones, congregará a todas las figuras clave y responsables de atraer y facilitar rodajes en todo el país.

Entre los participantes se encuentran autoridades federales y representantes de la industria fílmica, como la Motion Pictures Association (MPA). Dicha asociación comercial integra a los principales estudios cinematográficos de Estados Unidos y plataformas como: Walt Disney Studios Motion Pictures, Netflix Studios, LLC, Paramount Pictures Corporation, Sony Pictures Entertainment Inc., Universal City Studios LLC y Warner Bros. Entertainment Inc., por mencionar algunos.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), informó que este encuentro será de gran relevancia para el desarrollo de producciones en el estado y para la imagen de “el alma de México”.

“Ya viene la Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas del país, se realizará en el mes de septiembre. La mayoría de las comisiones dependen de las secretarías de Turismo, y cada una de las existentes en los estados estarán presentes en Michoacán”, comentó el secretario.

El desarrollo de este encuentro será coordinado por la Comisión Fílmica de Michoacán (Cofilmich), dirigida por Luis Fernando Gutiérrez Lara, “él conoce bien el ámbito del séptimo arte y además tiene mucha relación con gente del cine en otros estados. Ya están viendo además el tema de dos películas y producciones televisivas”, explicó el funcionario.

Bajo el eslogan “Lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán”, esta reunión mostrará a los asistentes de las comisiones, productores, directores y figuras clave de la industria, la riqueza que existe en el estado para poder realizar sus proyectos en la entidad.

En Michoacán, la primera Reunión de Comisiones Fílmicas y Oficinas de Apoyo a la Producción, se realizó en 2014 y la sede fue en Morelia, la cual llegó tras las gestiones de la Sectur estatal y la Cofilmich.