Michoacán recibirá siete producciones antes de terminar 2025: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 18:11:25
Morelia, Michoacán, 21 de septiembre de 2025. - Antes de que finalice el 2025, Michoacán recibirá siete producciones que mostrarán la riqueza cultural y turística del estado. Con esta acción, la Secretaría de Turismo (Sectur) busca fortalecer el eslogan de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), “Lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán”, informó su titular, Roberto Monroy García.

“Son siete producciones nacionales e internacionales que ya están comprometidas a realizar sus filmaciones en Michoacán de septiembre a noviembre, algunas con temática de la Noche de Muertos. Ese es parte del trabajo de la Cofilmich, además de las transmisiones que llegarán para esta fecha”, informó el funcionario estatal.

Tras su reactivación en 2024, la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich) se ha enfocado en visibilizar a la entidad como un catálogo de diversos escenarios para filmaciones. El objetivo es atraer producciones que utilicen proveeduría y talento local, destacó Roberto Monroy García, titular de Sectur.

“Luis Fernando Gutiérrez Lara ha hecho un trabajo muy importante con la Cofilmich y tiene un reconocimiento nacional que quedó claro con la llegada de la telenovela ‘Amanecer’ de Juan Osorio, y en la pasada 13 Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas y Oficinas de Apoyo a Filmaciones, que reunió a más de 160 especialistas del séptimo arte como delegados de Canacine, comisionados fílmicos, representantes de la industria, por mencionar algunos”, destacó.

Gutiérrez Lara concluyó que la reunión de comisionados nacionales dejó una derrama económica superior a los 65 mil pesos, respecto a alimentos en restaurantes y con cocineras tradicionales, además de lo generado por transporte, hospedaje, y adquisición de diversos recuerdos, artesanías y otros productos locales.

