Michoacán: Piden morenistas fundadores ser considerados en contienda interna

Morelia, Michoacán, a 19 de enero del 2024.-Tras exigir claridad en las encuestas y demandar ser incluidos, Juan Pérez Medina, dirigente de Acción Revolucionaria para la Transformación Social y la Senadora federal Blanca Piña, demandaron a los integrantes de la Mesa Política, considerar a los perfiles de fundadores de Morena.

En su intervención la senadora, dijo que se debe encuestar a los “compañeros que realmente, para que ganen en sus regiones los que la gente decida y elija, y ni modo si a uno de nosotros nos toca perder, hay que seguirle en la lucha, porque es necesario que verdaderamente transformemos al país”.

En este contexto, dijo que cierran filas con Claudia Sheinbaum, porque en Michoacán debe ganar Morena y la aspirante presidencial, al referir que en el estado se tienen líderes de izquierda verdaderos.

Por su parte, Juan Pérez en su intervención evidenció que un perfil que fue fundador de Morena en sus inicios, que tiene trayectoria política y no fue considerado en las encuestas, “quien va en la encuesta, pusieron otros que no tienen la estatura que tiene nuestro compañero, reconozco al compañero, no queremos que pase eso, queremos que se valore a los compañeros por lo que son”, insistió.

Mencionó que existen varios perfiles que hay gente que fue miembro y nacieron con el proyecto, por lo que reiteró que en este ejercicio democrático se busca permitir que estén quienes realmente son parte de Morena, al expresar que “están llegando algunos que hace mucho tiempo, renegaban de este movimiento, no se va a cambiar las cosas de un día para otro, no porque estén sentados en la mesa son distintos, al sostener que buscan aquellos que se entregaron al movimiento con la pasión y voluntad y esfuerzo para construir”.

Por su parte, el representante de Claudia Sheinbaum; Diego Hernández, defendió las encuestas que se aplicaron, dijo que no hay opacidad y los resultados ahí están, al manifestar que para lo estatal, ni siquiera hay definiciones, “paso la semana pasada, el convenio de coalición, estuvimos con Reginaldo, Ernesto, Juan Pablo y un servidor en las mesas para ponernos de acuerdo, en donde íbamos a ir en conjunto, todavía se platica que se puede haber modificaciones, estamos en esas platicas y va a depender de las decisiones, cuando se resuelva lo federal ser vetan todos los temas locales”, precisó.

En el caso de lo federal, manifestó que ya paso, y la información es que esta semana o la próxima ya saldrían las definiciones de las diputaciones federales, “estuvimos en las mesas para ponernos de acuerdo, todavía estamos platicando que puede haber modificaciones, hasta el 4 de marzo se tiene para hacer modificaciones, todavía no ha resuelto lo federal, se va a empezar a ver todos los temas locales”, concluyó.