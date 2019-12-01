Michoacán fortalece su capacidad de respuesta con el Simulacro Nacional 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 14:45:54

Morelia, Michoacán, a 19 de septiembre de 2025.- Michoacán se sumó al Simulacro Nacional 2025 con la participación de más de 182 mil personas en 2 mil 618 inmuebles de todo el estado, ejercicio que permitió poner a prueba protocolos de evacuación, rescate y coordinación interinstitucional ante un escenario hipotético de sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas.

El escenario principal del simulacro se desarrolló en la zona de Las Américas en Morelia, donde personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil encabezado por su titular Amuravi Ramírez Cisneros, recreó el colapso de una planta tratadora de agua con trabajadores atrapados y varios lesionados.

En esta actividad participaron la Guardia Civil, Cruz Roja, Centro Regulador de Urgencias Médicas, Rescate, Protección Civil municipal y Policía Morelia, quienes desplegaron alrededor de 100 elementos, 35 unidades, 5 drones y contaron con el apoyo de más de 40 comercios.

Como resultado, se evacuaron 3 mil personas en un tiempo de 10 minutos y se realizó la extracción simulada de dos personas atrapadas, además de la atención a ocho lesionados hipotéticos.

El ejercicio también incluyó la primera prueba nacional del sistema de alertamiento por telefonía celular, con el objetivo de que la población reciba mensajes inmediatos en caso de emergencias reales, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la cultura de prevención.

Ramírez Cisneros destacó que este tipo de simulacros son fundamentales para garantizar la seguridad de las y los michoacanos, ya que permiten mejorar la comunicación entre instituciones y fortalecer la preparación ciudadana ante cualquier eventualidad.

Con estas acciones Michoacán se consolida como un estado comprometido con la protección civil, la prevención y el trabajo coordinado para hacer frente a desastres naturales.