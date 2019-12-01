Michoacán da un paso para saldar deuda histórica con familias de personas desaparecidas: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- La búsqueda de personas desaparecidas representa uno de los mayores desafíos de justicia y derechos humanos en Michoacán. Por ello, la diputada de Morena, Giulianna Bugarini, reconoció como un avance fundamental la firma del dictamen de la Ley de Búsqueda de Personas por parte de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, con lo que concluye una etapa de trabajo legislativo encaminada a fortalecer la respuesta institucional frente a una de las demandas más sensibles de la sociedad michoacana.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política señaló que esta legislación tiene un profundo sentido humano, porque responde al dolor de miles de familias que todos los días viven con la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos. “No estamos hablando solamente de artículos y reformas. Estamos hablando de madres que buscan a sus hijos, de familias que esperan respuestas y de personas que tienen derecho a ser encontradas. Su lucha merece todo nuestro respeto y el compromiso absoluto de las instituciones”, manifestó.

Bugarini detalló que el dictamen busca garantizar la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, mejorar la coordinación entre autoridades, fortalecer las capacidades de identificación forense y proteger los derechos de las víctimas y sus familias. Asimismo, contempla mecanismos para salvaguardar el patrimonio y los derechos familiares mediante la declaración especial de ausencia, con el propósito de brindar mayor certeza y protección a quienes enfrentan esta difícil situación.

Finalmente, destacó que este avance legislativo refleja el compromiso de construir instituciones más humanas y responsables, bajo los principios de justicia social de la Cuarta Transformación. “Las familias de Michoacán merecen respuestas, no indiferencia; acompañamiento, no abandono; justicia, no silencio. Este dictamen es un paso importante, pero nuestro compromiso debe continuar hasta que las disposiciones legales se conviertan en acciones reales. Porque mientras exista una familia buscando a un ser querido, el Estado tendrá una responsabilidad pendiente”, concluyó.