Michoacán celebra con alegría y en calma el 215 Aniversario del Inicio de la Independencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 07:21:59

Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre de 2025.- En un ambiente festivo y de amplia participación ciudadana, en Michoacán se llevaron a cabo con normalidad las conmemoraciones por el 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que se mantiene un despliegue operativo en todos los municipios donde se realizaron las ceremonias del Grito de Dolores, así como en los cuatro donde las autoridades municipales decidieron no llevar a cabo los festejos, a fin de garantizar la tranquilidad de la población.

Zepeda Villaseñor destacó que la coordinación entre instancias federales, estatales y municipales ha permitido que las celebraciones se desarrollen en orden y seguridad, preservando el carácter cívico y familiar de la jornada.

Asimismo, puntualizó que el operativo continuará activo durante este 16 de septiembre en todo el territorio estatal, con especial atención en los desfiles cívicos que tendrán lugar en plazas públicas y calles principales de cada municipio.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para participar con responsabilidad en estas actividades que fortalecen la identidad nacional y consolidan la vida democrática del país.