Mi función es levantar la voz contra los abusos y no quedar bien con quien no hace su trabajo: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2024.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, advirtió que no dejará de denunciar los abusos de la Guardia Civil, ya que su trabajo como Alcalde es alzar la voz contra los atropellos de algunos elementos de dicha corporación y no quedar bien con alguien que no quiere hacer bien su trabajo.

Entrevistado al respecto, subrayó que en lugar de engancharse y tratar de confrontar con un tema tan importante, como es la seguridad de la población, lo que deben de hacer las autoridades competentes es atender el problema, pues mientras miran hacia otro lado, los abusos continúan.

Alfonso Martínez comentó que si hay una manifestación de morelianas y morelianos, o de otras personas, como ha ocurrido recientemente en Uruapan y Sahuayo, es porque la ciudadanía se atreve a levantar la voz porque no quieren ser víctimas de los atropellos de la autoridad.

El Presidente Municipal sostuvo que la función de un secretario de Gobierno es procurar la gobernabilidad, “entiendo que está muy ocupado, porque en todo el tiempo que lleva como secretario no ha recibido al alcalde de la capital”, señaló.

Agregó que hay videos y denuncias de personas que expresaron haber sido víctimas de la Guardia Civil, informes que ya se presentaron ante la Fiscalía, debido a que la Policía Morelia únicamente recibió y tomó registro de los casos debidamente documentados.

Alfonso Martínez reiteró el interés de la Administración de Morelia de trabajar de forma coordinada a favor de la seguridad de las y los morelianos, no obstante, recordó que Zamora y Uruapan, aparecen en las 10 ciudades más violentas del mundo, no de México, del mundo, y son con las que han presumido que se han coordinado.