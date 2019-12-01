México tiene un gran problema de inseguridad: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 19 de agosto del 2025.- La inseguridad que tiene México no se va a arreglar rápido ni por si solo, sino que mejorará con una gran cantidad de acciones, aseguró Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

“México tienen un gran problema de seguridad, un gran problema de seguridad y no se va a arreglar ni rápido ni por sí solo, se va a arreglar haciendo una gran cantidad de acciones”.

Explicó que una de estas acciones es el decreto en el que no se permitirá que, en eventos públicos, plazas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier otro lugar de acceso público, se interprete o se reproduzca música que glorifique la violencia, que haga apología del delito o que promueva la cultura del crimen, el cual ya se publicó en la Sombra de Arteaga.

“Una de estas acciones es buscar que ser un delincuente no sea un anhelo para nuestros hijos; cuando estábamos jóvenes había el juego de policías y ladrones y tú generalmente querías ser el policía, siempre querías ser el bueno y ahorita desgraciadamente para muchos jóvenes ser un criminal es un tema, inclusive aspiracional”.

Consideró que esta una medida que desde el Gobierno se puede bajar esa mala aspiración y aparte hacer cosas un sinfín de cosas.

“Considero que esto puede replicarse en todo el país, pero bueno, cada quien, yo defiendo a Querétaro y a los queretanos y mi trabajo y obligación es defender a nuestros jóvenes y no buscar hacer héroes a aquellos que deben estar en la cárcel”.

Destacó que incluso mantiene una buena relación y contacto con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil de México y quien a su vez mantiene una buena coordinación con la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

“Me he juntado mucho con Omar, se ha portado muy bien con Querétaro y con los todos los policías y las fiscalías y el fiscal de Querétaro (Jesús Antonio de Jesús Hernández) ha hecho muy buenas relaciones y ha sabido manejar muy bien las detenciones porque en Querétaro hemos bajado incluso los homicidios en un 14 por ciento y el robo en total un 6 por cineto; pero lo más importante es que los delitos de alto impacto sean totalmente esclarecidos”.

Respecto a la detención de tres hombres señalados por su presunta participación en el homicidio de un policía municipal de Corregidora, fueron detenidos en Irapuato durante una persecución, Kuri González refirió que ayer habló con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo sobre el tema.

“Esta detención ha sido gracias a una buena relación que tenemos de una rápida intervención y también con la relación que tenemos con Omar García Harfuch con quien estuve la semana pasada para ver este tipo de asuntos”.