México necesita finanzas sólidas y respaldo a quienes generan empleos: Ernesto Núñez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 17:17:05

Ciudad de México, 14 de octubre de 2026.– El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar destacó que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027 plantea fortalecer la recaudación, reducir gradualmente la dependencia del endeudamiento y garantizar los recursos necesarios para atender las necesidades del país, sin perder de vista a las familias y los sectores productivos.

Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante la Cámara de Diputados, el legislador michoacano señaló que la propuesta contempla ingresos totales por 10.64 billones de pesos, lo que representa alrededor de 443 mil millones de pesos adicionales respecto a lo aprobado para 2026.

Explicó que, de ese monto, se prevé obtener 6.26 billones de pesos mediante la recaudación de impuestos, cifra que representa un crecimiento real del 3.9 por ciento, mientras que los ingresos derivados del financiamiento disminuirían 2.6 por ciento en términos reales.

“Esto muestra una estrategia que busca fortalecer los recursos propios del Estado y reducir, gradualmente, la necesidad de recurrir al financiamiento”, expresó desde la tribuna.

Ernesto Núñez subrayó que uno de los aspectos relevantes de la propuesta es la reducción del 14.5 por ciento real en el endeudamiento interno autorizado al Gobierno Federal, lo que, desde su perspectiva, refleja un esfuerzo por mantener finanzas públicas responsables.

Asimismo, destacó que la iniciativa busca disminuir la dependencia de los ingresos petroleros, al contemplar una reducción real del 22.9 por ciento en los ingresos propios de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin que ello impida un incremento en los ingresos totales proyectados para el país.

El diputado federal también hizo énfasis en las medidas fiscales dirigidas a distintos sectores económicos, entre ellas el estímulo que permite a transportistas acreditar hasta el 50 por ciento de sus gastos en autopistas de cuota, así como disposiciones para pequeños productores agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros.

De igual manera, mencionó los estímulos contemplados para librerías y distribuidores de libros, periódicos y revistas, además de la reserva presentada por el Partido Verde para ajustar las reglas fiscales aplicables a los fideicomisos de inversión en bienes raíces (FIBRAS), sin eliminar sus obligaciones tributarias.

“La Ley de Ingresos no es solamente una lista de cifras. Es la base financiera para que el Estado pueda cumplir sus responsabilidades”, sostuvo.

Finalmente, Ernesto Núñez Aguilar reiteró que el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del dictamen, al considerar que la propuesta busca equilibrar la obtención de recursos públicos con el respaldo a las actividades económicas.

“Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde, unas finanzas públicas responsables deben encontrar precisamente ese equilibrio: obtener los recursos que México necesita sin perder de vista a las familias, a quienes producen y a quienes generan empleos”, concluyó.