México encabeza lista por fallecimientos por sarampión en América

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 21:10:51

Ciudad de México, a 19 de septiembre del 2025. - La Organización Panamericana de la Salud (OPS) detalló que Canadá, México y Estados Unidos, en Norteamérica, concentran en 2025 el 96 por ciento de la carga regional de sarampión.

México encabeza la mortalidad por sarampión en América y es el segundo país con más contagios en 2025, de acuerdo con un nuevo informe divulgado por la OPS.

No obstante, cifras oficiales del Gobierno de México apuntan que hasta este viernes se tienen contabilizadas 21 muertes por sarampión y más de 4, 630 casos confirmados a lo largo de 23 estados.

"El sarampión es una enfermedad prevenible gracias a la vacunación, pero la baja cobertura en comunidades vulnerables está impulsando los brotes”, afirmó el gerente del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, Daniel Salas.

La actualización epidemiológica subraya que más del 71 por ciento de los casos confirmados en la región no estaban vacunados y que otro 18 por ciento no tenía registro de vacunación.

En este contexto, la OPS pide alcanzar y sostener una cobertura de al menos 95 por ciento con dos dosis de vacuna para cortar la transmisión.

También pidió fortalecer la vigilancia en zonas fronterizas y vacunar a viajeros internacionales sin historial vacunal al menos diez días antes de visitar áreas con transmisión activa.