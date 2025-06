“México defiende a sus migrantes con dignidad, paz y justicia social”: Ricardo Mejía Berdeja

Ciudad de México, 9 de mayo del 2025.- El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), condenó las redadas migratorias recientes en Los Ángeles, California, y expresó su total respaldo a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado el llamado al respeto a los derechos humanos de los migrantes y a un enfoque integral, humanitario y de cooperación para atender el fenómeno migratorio.



“No es con redadas ni con violencia como se resuelven los problemas de movilidad humana. Los migrantes mexicanos son mujeres y hombres trabajadores, no criminales. Por eso, respaldamos plenamente a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en su firme postura frente a las redadas del gobierno de Estados Unidos”, declaró el legislador coahuilense.



Mejía Berdeja rechazó las recientes acciones emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que han derivado en la detención de 35 personas mexicanas y reafirmó que se debe trabajar en una reforma migratoria integral, con apego irrestricto a los derechos humanos.



El parlamentario por Coahuila, conocido como “El Tigre”, subrayó que la administración actual ha asumido con seriedad las causas estructurales de la migración. “La mejor política migratoria es aquella que evita que la gente se vea obligada a abandonar su hogar. Y eso se logra con bienestar, con empleo, con educación y con salud, tal como lo está haciendo nuestro gobierno”, sostuvo.



Ricardo Mejía recordó que programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Becas para el Bienestar, Pensión Universal y el impulso a obras de infraestructura en zonas marginadas han ayudado a reducir la migración forzada en el sur del país y en comunidades expuestas al abandono durante décadas.



“Con justicia social y atención local se construye la paz y se evita que nuestros compatriotas emigren por necesidad. Hoy tenemos un gobierno que invierte donde antes había olvido”, expresó el diputado petista.



Ricardo Mejía, quien preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, enfatizó la relación de respeto y cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, sin subordinación ni discursos de odio. “Defendemos una relación bilateral con dignidad. No aceptamos la criminalización de nuestros migrantes, ni el uso político de su sufrimiento para fines electorales o represivos”, dijo.



Asimismo, Ricardo Mejía condenó las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien insinuó el despliegue de 2,000 elementos de la Guardia Nacional para frenar las protestas en Los Ángeles. “El uso de fuerzas armadas para intimidar a comunidades migrantes y reprimir protestas pacíficas es inaceptable y violatorio del derecho internacional”, afirmó.



El legislador reconoció la actuación oportuna de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, y del embajador de México en aquella nación, Esteban Moctezuma, quienes han brindado asistencia legal y consular a los mexicanos detenidos. “La defensa de nuestros connacionales debe ser firme, constante y profesional. No están solos”, aseguró.



Reiteró que los más de cinco millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos sostienen sectores clave de la economía norteamericana, por lo que deben ser reconocidos, no perseguidos. “Son parte fundamental de la economía estadounidense. Su trabajo debe ser valorado, no criminalizado”, expresó.



Finalmente, Mejía Berdeja hizo un llamado a los actores políticos de ambos países a no exacerbar las tensiones ni recurrir al racismo ni la xenofobia para ganar votos. “La paz se construye con diálogo, con soluciones comunes y con respeto mutuo. Rechazamos cualquier discurso de odio o decisiones unilaterales que pongan en riesgo a nuestras comunidades”, concluyó.