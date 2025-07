Memo Valencia Reyes, pide al Fiscal hacer revisión de personal y sacar a los malos elementos

Morelia, Michoacán, a 29 de julio del 2025 .-Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI, le sugirió a Carlos Torres Piña, nuevo Fiscal General del Estado, realizar una limpieza de personal en la FGE.

"Creo deben hacer una limpia, hay muy malos elementos ahí en la Fiscalía... son los que están para cuidar al pueblo y son los primeros en extorsionar a la población , en estar pidiendo dinero", manifestó el también diputado local quien dijo confiar que el ex secretario de Gobierno no esté abrazado por intereses políticos.

Durante declaraciones brindadas en entrevista, el domingo pasado por el ahora Fiscal General de Michoacán, fue cuestionado por la existencia de presuntos aviadores en la FGE, al respecto indicó que habrá una revisión exhaustiva.

En otros temas, Valencia Reyes , solicitó a las autoridades atender la situación de inseguridad en la localidad de Villa Madero, donde dijo preocuparle el surgimiento de algún grupo armado ciudadano, para defenderse de la delincuencia.

"El día que haya un levantamiento armado será encabezado por activistas sociales, por ciudadanos que no se tapen el rostro, y eso puede pasar en Villa Madero, porque no están haciéndole caso a los ciudadanos que están pidiendo apoyo de la autoridad en contra de los embates del crimen organizado.... me preocupa que ahí si haya un levantamiento y saben qué va a pasar que el gobierno contra ellos si va a actuar, lo que no hace contra los criminales", manifestó el priísta.