Mejora Gobierno de Quiroga la circulación vial con medidas responsables y viables
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 15:58:34
Quiroga, Michoacán, a 19 de septiembre 2025 – “Las decisiones en materia de vialidad deben tomarse pensando siempre en la seguridad y en el bienestar de la ciudadanía”, afirmó la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, al anunciar los ajustes en la circulación vial del municipio.

En ese sentido, informó que la calle Josefa Ortiz de Domínguez será de único sentido, en dirección hacia la calle Guadalupe Victoria (con vista al Atrio de la Parroquia), mientras que la Avenida Lázaro Cárdenas Sur mantendrá su doble sentido de circulación. 

Ante esto, subrayó que esta medida responde a un análisis responsable y a las solicitudes de la población, lo que la convierte en una decisión viable para mejorar la movilidad y el orden en la cabecera municipal.

Finalmente, González Sánchez hizo un llamado a las y los quiroguienses, así como a visitantes del municipio, a respetar los sentidos de circulación y atender las indicaciones del personal de Tránsito Municipal. “Solo trabajando juntos lograremos calles más seguras y un mejor orden vial para todos”, concluyó.

