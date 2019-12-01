Me veo gobernando Michoacán, afirma Fabiola Alanís

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 19:07:22

Morelia, Michoacán, a 18 de septiembre del 2025.- La diputada local Fabiola Alanís Sámano, afirmó que se ve como gobernadora de Michoacán en el 2027, lo que confirma su interés de buscar el solio de Ocampo en las próximas elecciones intermedias.

La legisladora local declaró, “me veo gobernando Michoacán”, por lo que habrá de esperar los tiempos idóneos para buscar su registro como aspirante a la gubernatura de Michoacán en el 2027 por la Cuarta Transformación.

De la misma manera, afirmó que esto sería una forma de saldar la deuda de las instituciones con las mujeres, pues nunca han tenido la posibilidad de gobernar en esta entidad.

Enfatizó que para la 4T es tiempo de transformación y tiempo de mujeres, movimiento encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hecho que se confirma con cada visita de la mandataria a nuestro territorio.

Fabiola Alanís comentó que durante el primer año legislativo se trabajó de manera puntual en lograr las reformas constitucionales pertinentes para que Michoacán sea un estado más igualitario, con visión feminista de velar la igualdad sustantiva, autonomía y seguridad para las mujeres.