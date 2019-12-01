Mauricio Kuri asistirá a a inauguración de obras del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 14:10:37

Querétaro, Querétaro, a 17 de septiembre 2025.- El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, confirmó que asistirá, el día de mañana, al evento de inauguración de los trabajos de construcción del tren de pasajeros Querétaro–Irapuato que encabezará la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo en el estado de Guanajuato.

“Va a ser el evento de la inauguración del tren Querétaro–Irapuato, va a ser en Guanajuato. Todavía no tengo bien el lugar. Yo creo que no va a dar tiempo de dialogar con la presidenta, será en otro momento. Este es el momento de ella, que va a anunciar esta nueva etapa”.

Posterior al evento, dijo que viajará a la Ciudad de México para sostener reuniones con dependencias federales. En cuanto al avance del proyecto ferroviario, aseguró que los trabajos marchan conforme al calendario previsto.

“Lo que me ha comentado Carlos Alcaraz es que va en tiempo. Nosotros estamos ayudando solamente en la liberación de la vía de Palmillas–Querétaro. Ya tienen la primera parte de los recursos y vamos trabajando”.

Destacó el anuncio realizado por la presidenta Sheinbaum en su informe, en el que se posiciona a Querétaro como centro estratégico nacional para la operación, logística y mantenimiento de trenes de pasajeros. “Es un reconocimiento importante que refuerza el papel de Querétaro en el desarrollo ferroviario del país”.

Respecto a su informe, el mandatario estatal abordó temas clave para el desarrollo del estado, incluyendo avances en infraestructura ferroviaria, políticas de austeridad, proyectos de obra social y coordinación intergubernamental.

Detalló que uno de los puntos centrales fue el progreso del tren México–Querétaro, que según el mandatario avanza conforme al calendario establecido. “Ya tienen la primera parte de los recursos y nosotros estamos apoyando en la liberación de la vía en Palmillas”.

Refirió que Querétaro se posiciona como un nodo estratégico en logística, mantenimiento y operación ferroviaria, como lo reconoció la presidenta de la República en su reciente informe.

Kuri también anunció una nueva dinámica de cercanía con la ciudadanía, realizando recorridos por municipios y sectores sociales.

“Después del evento de las lluvias, creemos que lo mejor es reducir el gasto e invertirlo directamente en la gente. Este informe será muy pegado a la ciudadanía”.

Respecto a la vialidad Bernardo Quintana, el gobernador reconoció que no existe un proyecto estatal en curso, pero consideró que será un reto para la próxima administración, similar a la intervención realizada en avenida 5 de Febrero.

“Tendrá que pensarse primero en el transporte público para que pueda usarse más; se analizará la propuesta municipal de cerrar la vialidad los domingos para fomentar la convivencia familiar”.

En materia presupuestal, reiteró que las obras prioritarias seguirán siendo de carácter social, enfocadas en comunidades, conectividad y seguridad. Su equipo ya revisa el proyecto de la Secretaría de Hacienda para 2026, que contempla un aumento del 3 por ciento en participaciones federales.

El Gobernador también se refirió a la situación de PEMEX, respaldando la reestructuración financiera impulsada por el gobierno federal. “Se tiene que hacer más competitivo, reducir impuestos y combatir el robo de combustibles”.

Mientras que en el ámbito aeroespacial, defendió la competitividad del parque industrial queretano ante posibles cambios en la relación entre Delta y Aeroméxico. “Nuestra carta fuerte es el mantenimiento aeronáutico, y no debe verse afectada por decretos externos”.