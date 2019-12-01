Matrimonio abandona 50 gatos en Apatzingán; CEAM pide apoyo municipal inmediato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 16:00:54

Morelia, Michoacán, 18 de septiembre de 2025.- En el municipio de Apatzingán, una pareja permitió la reproducción descontrolada de gatos dentro de su vivienda para después mudarse y dejar a su suerte a medio centenar de ejemplares.

El Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM) urgió al ayuntamiento a intervenir de manera inmediata, pues la situación rebasa la capacidad de los rescatistas locales.

Los felinos -algunas de ellos embarazadas— permanecen desde hace 20 días en una casa de la colonia Lázaro Cárdenas, donde asociaciones protectoras de animales han asumido temporalmente su alimentación, aunque solicitan ayuda ciudadana para su adopción y tutela responsable.

Maribel Arreola Gallardo, jurista e integrante del CEAM, lamentó la proliferación de animales en situación de calle en Apatzingán y llamó a la presidenta municipal, Fanny Arreola Pichardo, a intervenir con programas estratégicos contra el maltrato y abandono, además de campañas permanentes de esterilización.

La abogada recalcó que “no es a través del envenenamiento o sacrificio masivo de estos gatos como se resuelve la problemática”, y exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) sancionar a los responsables, quienes ya fueron denunciados y cuentan con la carpeta de investigación PD/0948/0925P.

Arreola Gallardo también solicitó que el Ayuntamiento de Apatzingán adopte medidas para frenar la proliferación de animales, pues advirtió que el municipio se ha convertido en un foco rojo.

Reiteró la urgencia de atender la problemática antes de que escale en un asunto de salud pública.