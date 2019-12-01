Matadores lamentan cancelación de la corrida en la Monumental de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 18:10:25
Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre del 2025. - Los matadores que estaban programados para desafiar los toros en la Monumental de Morelia lamentaron la cancelación del evento por parte de las autoridades municipales y estatales.

"Vamos a seguir luchando para que el amparo se logre, aunque ya no sé de qué nos pueda servir, si a estas alturas con estas autoridades no prevalece el estado de derecho", expresó el matador Emiliano Villafuerte "El Mozo" durante una rueda de prensa donde dieron a conocer los detalles de la cancelación del evento.

Acompañada de los demás toreros que se encontraban programados, la matadora Hilda Tenorio alzó la voz para expresar su sentir respecto a la situación que estaban viviendo, la cual señaló de injusta; mencionó que las autoridades no podían hacerse de la vista gorda, porque el pueblo pedía corridas de toros.

De nueva cuenta el mozo comentó que, debido a la cancelación de este espectáculo, se estarían enfrentando a una pérdida de 500 mil pesos, y señaló que seguirían en la lucha por la revocación de esta ley.

Quien también se expresó fue el matador Isaac Fonseca, expresó su enojo, asegurando que les darían los toros al gobierno del estado, a los diputados, para ver qué hacían con ellos, porque tenerlos implica un gasto muy elevado.

