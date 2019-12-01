¡Más de 800 mil tenis entregados! Bedolla impulsa el apoyo a estudiantes de secundaria

¡Más de 800 mil tenis entregados! Bedolla impulsa el apoyo a estudiantes de secundaria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 08:42:18
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Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que, a través del programa Jalo a Estudiar, Jalo por la Paz, durante la presente administración se han entregado más de 800 mil pares de tenis a estudiantes de secundaria de todo el estado, con lo cual se busca garantizar el bienestar y desarrollo de las y los jóvenes, impulsando su permanencia en las aulas para que continúen aprendiendo. 

Mencionó que con la implementación de esta política pública, este año alrededor de 202 mil alumnos de mil 728 escuelas secundarias y telesecundarias de la entidad, recibirán un par de tenis gratuitos. 

Ramírez Bedolla destacó que el propósito de este programa se basa en optimizar el aprovechamiento escolar de las comunidades estudiantiles, evitando así el abandono escolar por falta de recursos, por lo que también es un apoyo directo para la economía de sus familias. 

Añadió que la entrega de tenis también es para incentivar el hábito de practicar algún deporte entre las y los estudiantes, lo cual impacta positivamente en su salud física y mental y coadyuva a mejorar su rendimiento académico dentro de las aulas.

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