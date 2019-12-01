Más de 189 moto clubs llegarán a Michoacán: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 19:02:30

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2025.- La diversión motorizada llega este 4 de octubre a Apatzingán con Moto Fiesta 2025, que reunirá a más de 189 clubs que estarán Tierra Caliente, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Eduardo Orozco Juárez, presidente del comité organizador, explicó que su evento busca promover que más motociclistas lleguen y se unan, así como el público que disfrute del turismo deportivo. “Estos 189 moto clubs tienen como mínimo de 5 a 10 integrantes, que visitarán esta región”, explicó.

Marco Antonio Maldonado Sánchez, tesorero del comité organizador, explicó que el evento comenzará el sábado 4 de octubre a las 12:00 horas en las letras de Apatzingán, “para recibir a los compañeros de estados como Jalisco y Colima”, comentó.

Además del evento deportivo, también habrá música con la Sonora Dinamita, bandas de rock, ballets folclóricos, “todo con la intención de fomentar la cultura”, agregó Orozco Juárez.

El Ayuntamiento de Apatzingán, en coordinación con Protección Civil, la Guardia Nacional y autoridades de seguridad, garantiza la seguridad de los visitantes. Para más detalles, se puede consultar la página de Facebook: Mc insurgentes de Morelos Apatzingán.