Más de 157 mil turistas y visitantes vivieron las fiestas patrias en Michoacán: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 15:43:44

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2025.- Las Fiestas Patrias se vivieron en Michoacán “el alma de México”, en medio de un ambiente familiar lleno de actividades culturales y turísticas que atrajeron a más de 157 mil turistas y visitantes del 12 al 16 de septiembre, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

“Quienes dejaron una derrama económica superior a los 288 millones de pesos en el marco de los festejos del 15 de septiembre”, señaló el titular de la política turística en la entidad.

Durante los festejos, Michoacán recibió a visitantes de nueve países, quienes disfrutaron de la cultura, la gastronomía y la música que unen a familias enteras. “Estos números son de todos los visitantes en el estado, y la derrama es en el mismo sentido”, agregó Monroy García.

Entre las nacionalidades representadas están Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Costa Rica, China, Rusia, Perú, Bolivia, Colombia y España. Dicha información, señaló Monroy García, se generó con datos y encuestas proporcionadas por parte del Observatorio Turístico de Michoacán.