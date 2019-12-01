Más de 157 mil turistas y visitantes vivieron las fiestas patrias en Michoacán: Sectur

Más de 157 mil turistas y visitantes vivieron las fiestas patrias en Michoacán: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 15:43:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2025.- Las Fiestas Patrias se vivieron en Michoacán “el alma de México”, en medio de un ambiente familiar lleno de actividades culturales y turísticas que atrajeron a más de 157 mil turistas y visitantes del 12 al 16 de septiembre, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

“Quienes dejaron una derrama económica superior a los 288 millones de pesos en el marco de los festejos del 15 de septiembre”, señaló el titular de la política turística en la entidad.

Durante los festejos, Michoacán recibió a visitantes de nueve países, quienes disfrutaron de la cultura, la gastronomía y la música que unen a familias enteras. “Estos números son de todos los visitantes en el estado, y la derrama es en el mismo sentido”, agregó Monroy García.

Entre las nacionalidades representadas están Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Costa Rica, China, Rusia, Perú, Bolivia, Colombia y España. Dicha información, señaló Monroy García, se generó con datos y encuestas proporcionadas por parte del Observatorio Turístico de Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Enfrentamiento en Irapuato deja un agresor abatido y cuatro detenidos
Desmantelan red clandestina de videovigilancia en colonias de Uruapan, Michoacán
Reportan varios estudiantes lesionados tras choque en la carretera Nuevo Laredo-Reynosa
Balean a dos en Zamora, Michoacán, uno muere el otro está herido
Más información de la categoria
Desmantelan red clandestina de videovigilancia en colonias de Uruapan, Michoacán
Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
EEUU bloqueó peticiones de la DEA de atacar al crimen organizado en México: TWP
De vender químicos al crimen a vigilar a la Marina: Nombran al morenista Carlos Lomelí presidente de Comisión en el Senado
Comentarios