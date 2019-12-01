Más de 10 mil almas gritaron ¡Viva México! junto al presidente Pablo Varona en Huetamo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 11:39:11
Huetamo, Michoacán, a 16 de septiembre de 2025.- En un ambiente de algarabía, musica y patriotismo, los huetamenses abarrotaron el primer cuadro de la ciudad para acompañar al presidente municipal, Pablo Varona Estrada, a emular el tradicional Grito de Independencia.

Acompañado de su familia, el alcalde recibió el lábaro patrio de manos de soldados del Ejército Nacional, quienes gallardos honraron esta ceremonia.

Fuegos artificiales y un show piromusical acompañaron los Vivas de la concurrencia, que aplaudieron y sientieron cada una de las arengas pronunciadas por el presidente Varona.

Al finalizar el acto protocolario, todos pudieron degustar platillos típicos ofrecidos a quienes asistieron y finalmente disfrutar de la música y bailar hasta la madrugada con el grupo Somos X y Hugo Ortuño y su grupo.

