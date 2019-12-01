Margarita López prevé impugnar la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 18:56:10

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- La activista y madre buscadora Margarita López Pérez anunció que, una vez que la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas sea aprobada por el Pleno, recurrirá a la impugnación.

Se espera que el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia sea presentado este miércoles ante el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán para su discusión, análisis y votación.

López Pérez consideró que la propuesta no cuenta con los elementos suficientes para atender de manera integral las necesidades de las familias de personas desaparecidas. Señaló que el proyecto tampoco fue consultado con la totalidad de los colectivos de madres buscadoras de Michoacán.

La exdiputada local afirmó que, de aprobarse la legislación en los términos actuales, recurrirá a las instancias legales correspondientes para solicitar su revisión. Explicó que la impugnación se realizaría de manera inmediata, debido a que, desde su perspectiva, el proceso legislativo no incorporó las aportaciones de todos los grupos y especialistas involucrados en las labores de búsqueda.

Recordó que durante la pasada legislatura presentó una propuesta de ley elaborada con la participación de familias de víctimas y expertos en búsqueda, recuperación e identificación de restos humanos. Sin embargo, indicó que dicha iniciativa quedó en la llamada “congeladora” y no fue aprobada.

López Pérez sostuvo que su propuesta contemplaba, entre otros aspectos, el fortalecimiento de las bases de datos genéticas, la atención a las familias buscadoras y la disponibilidad de personal, equipo y protocolos especializados para las labores de campo y el análisis forense.

Reiteró que mantendrá las acciones legales necesarias para que la legislación sea revisada y, en su caso, se incorporen las propuestas de los colectivos de madres buscadoras de Michoacán.