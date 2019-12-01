Marchan para exigir aborto legal y seguro 

Querétaro, a 28 de septiembre del 2025. - Mujeres de distintas colectivas feministas marcharon por el Día Internacional de la Despenalización del Aborto; sin importar la edad ni condición social, se unieron en una sola voz para exigir a las autoridades queretanas que se haga ley el aborto seguro y legal en la entidad.

La fundadora de ADAX Digitales, Mayra Alejandra Dávila Alvarado, mencionó que en lo que va de este año han ayudado a 100 mujeres para abortar de forma segura en casa; además, Querétaro se posiciona en el tercer lugar nacional con más mujeres que se trasladan a la Ciudad de México a realizarse un aborto seguro.

“Estamos aquí marchando por el aborto libre, legal y seguro en Querétaro; nosotras tenemos hasta el momento contabilizados 100 casos de aborto seguros en casa; además, ocupamos el tercer lugar a nivel nacional con más mujeres que se trasladan de Querétaro a la Ciudad de México a abortar en las clínicas de aborto gratuito que existen allá”, dijo.

Exigió a los diputados de la LXI Legislatura de Querétaro, a aprobar la ley para el aborto legal y seguro, ya que, las organizaciones Adax Digitales y GIRE ganaron un amparo en abril de 2024 contra el Código Penal de Querétaro, lo que implica la despenalización del aborto en el estado, lo cual sigue sin ser acatado por las autoridades queretanas.

“A los legisladores y a los magistrados pedimos que ya se avance en el amparo que ya ganamos, también para impulsar las iniciativas que hemos ingresado, insistimos que su función es hacer su trabajo desde una perspectiva de laicidad y de derechos humanos”.

Puntualizó que esta marcha tiene el principal objetivo de visibilidad la realidad que enfrenten miles de mujeres en México y el mundo, por lo que piden, que aquellas que se someten a un aborto dejen de ser criminalizadas por las autoridades.

Cabe mencionar que, según datos extraoficiales de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en esta marcha en pro del aborto participaron poco más de 150 mujeres.