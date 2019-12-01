Manuel Esquivel, Raúl Morón y Manuel López Meléndez participan en la conmemoración del 40 aniversario del sismo de 1985 en Lázaro Cárdenas

Manuel Esquivel, Raúl Morón y Manuel López Meléndez participan en la conmemoración del 40 aniversario del sismo de 1985 en Lázaro Cárdenas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 19:59:39
Lázaro Cárdenas, Michoacán, 19 de septiembre de 2025.- Con un llamado a la unidad y a la cultura de la prevención, el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Manuel Esquivel Bejarano, encabezó la conmemoración del 40 aniversario del sismo de 1985, evento que también contó con la participación del Senador por Michoacán, Raúl Morón Orozco, y el presidente municipal de Panindícuaro, Manuel López Meléndez, acto en el que se recordó a las víctimas y se reforzaron las acciones de preparación ante emergencias

Como parte de la jornada, y en seguimiento a la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se realizó un simulacro coordinado con Protección Civil y se entregaron kits de apoyo a instituciones de auxilio y rescate, acción gestionada por el Senador Raúl Morón para fortalecer sus capacidades de respuesta.

“Lázaro Cárdenas es un puerto de gente trabajadora y resiliente; honrar la memoria de las víctimas nos compromete a seguir fortaleciendo la prevención”, expresó Manuel Esquivel Bejarano, reconociendo la colaboración de autoridades y sociedad en la construcción de comunidades más seguras.

Por su parte, el Senador Raúl Morón destacó “la prevención salva vidas. Con estos apoyos reforzamos la capacidad de reacción de nuestras instituciones y avanzamos en la construcción de comunidades más seguras.”

Mientras que el presidente municipal de Panindícuaro, Manuel López Meléndez, subrayó "estos ejercicios nos recuerdan que debemos estar preparados y trabajar de manera coordinada entre municipios para proteger a nuestras familias.”

El evento contó con la presencia de las diputadas Sandra Olimpia Garibay, Ana Belinda Hurtado Marín e Itze Camacho, así como de corporaciones de seguridad y auxilio, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Guardia Civil, Seguridad Pública, Seguridad Vial, Protección Civil Municipal y Estatal, Cruz Roja Mexicana, Bomberos Voluntarios I.A.P., BECAPE, BRYBREM y FIRE-SOR.

Las y los asistentes coincidieron en la importancia de trabajar unidos para fortalecer la cultura de la prevención, la protección civil y la construcción de comunidades y municipios más seguros para todas y todos los michoacanos.

