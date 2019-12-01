Magistrada Ma. Elena Carrillo habla sobre la suspensión condicional del proceso en El Arte de lo Bueno y lo Justo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 08:24:34

Morelia, Michoacán, 11 de agosto de 2025.- La magistrada Ma. Elena Carrillo Govea, titular de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aborda el tema de la Suspensión Condicional del Proceso en la nueva emisión de El Arte de lo Bueno y lo Justo.

En este episodio, la magistrada Carrillo Govea destaca la importancia de este mecanismo legal para la resolución de controversias de carácter penal, el cual, al tratarse de una forma de ejercer la justicia restaurativa, evita el desgaste emocional y económico de las partes involucradas.

Además, señaló que puede ser solicitado por el Ministerio Público o por el imputado, siempre y cuando se haya llegado a la etapa de vinculación a proceso y antes de que se decrete un auto de apertura a juicio oral.

El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial: https://www.youtube.com/watch?v=TGIK14R0WRI

El Arte de lo Bueno y lo Justo es una producción realizada por el Poder Judicial de Michoacán en colaboración con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), el cual también se transmite por la señal de radio y televisión del mencionado sistema y la emisora Vox FM.