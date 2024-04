Magisterio, sector salud y empresarios del Distrito 22, refrendan su confianza en Reyes Galindo para representarlos en el Congreso de Michoacán

Múgica, Michoacán, a 25 de abril de 2024.- Sectores sociales del Distrito 22 dijeron confiar en Reyes Galindo Pedraza, para que sea su representante nuevamente ante el Congreso de Michoacán, puesto que los resultados obtenidos en estos casi tres años como legislador, son los que hablan de su trabajo y dan fe del potencial que tiene para darle continuidad a los proyectos que se requieren en los municipios de la Tierra Caliente.

A solo una semana de haber iniciado su campaña, representantes del sector Salud, empresarial y magisterial de Múgica, La Huacana, Nuevo Urecho, Gabriel Zamora, se sumaron a los ideales que representa Reyes Galindo como candidato a la diputación por el Distrito 22, por la coalición Partido del Trabajo, Morena y Partido Verde Ecologista.

Lo anterior, dijo, se traduce en un gran compromiso con todas y todos los michoacanos para seguir trabajando a favor de quienes más lo necesitan, pero sobre todo por la gente de esta región que merece justicia social con base en mejores oportunidades de desarrollo.

“Estoy convencido que la educación es la vía más segura para el bienestar de los pueblos. El nuevo modelo educativo debe lograr una sociedad más justa, libre de prejuicios y violencia, respetando los derechos de niñas y niños, padres de familia, y de las maestras y maestros, y que éstos sean progresivos”, señaló el aspirante al Congreso local por la Coalición Seguimos Haciendo Historia

Reyes Galindo expresó en diversas reuniones con cada uno de los representantes de los sectores anteriormente mencionados, que su principal objetivo es servirle a la gente, por ello hay que trabajar en unidad por una causa común: el bienestar y la paz de las familias de la Tierra Caliente.

“Con el tiempo he aprendido que se debe trabajar por una causa que nos sea común, no por el aplauso individual; que se debe vivir la vida para servir, y no para impresionar, por ello estoy aquí ante ustedes y les agradezco infinitamente la confianza en su servidor”, mencionó.