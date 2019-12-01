Magaña de la Mora, tras entrega de reconocimientos a bomberos en el Congreso, resalta la labor que realizan

Magaña de la Mora, tras entrega de reconocimientos a bomberos en el Congreso, resalta la labor que realizan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 14:29:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 21 de agosto de 2025. – El diputado del Verde Ecologista, Juan Antonio Magaña de la Mora, calificó como un acto sin precedentes  el hecho de que el Congreso del Estado celebrara por primera vez el Día del Bombero, esto con el propósito de reconocer la entrega y sacrificio de quienes arriesgan su vida para proteger a la ciudadanía.

A su vez resaltó que la labor de las y los bomberos va más allá de un oficio, pues “representa un compromiso permanente con la vida y la seguridad de la comunidad”.

“El heroísmo no es una fantasía, es una decisión: la de ponerse al servicio de la comunidad y ser un faro de esperanza cuando todo parece perdido. Cada vez que una sirena suena, es la promesa de que alguien está dispuesto a luchar por nuestra seguridad”, expresó el legislador.

Durante la ceremonia se entregaron medallas de reconocimiento a los bomberos estatales adscritos a la Coordinación de Protección Civil, así como a bomberos voluntarios que, con espíritu de servicio, ponen en riesgo su vida por el bienestar de los demás.

Magaña de la Mora expresó un profundo agradecimiento a todas y todos los bomberos de Michoacán, reconociendo que su labor constituye un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más segura y solidaria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Abandonan dos cuerpos en Centro Histórico de Puebla; dejan mensaje amenazante contra líder comerciante
Desmantelan laboratorio clandestino en Michoacán; golpe al crimen es de mil 200 mdp
En Morelia, Michoacán aseguran 900 dosis de estupefacientes y detienen a dos personas
Con ayuda de helicóptero artillado y buque aseguran más de 900 kilos de estupefacientes en Guerrero
Más información de la categoria
Desmantelan laboratorio clandestino en Michoacán; golpe al crimen es de mil 200 mdp
Con ayuda de helicóptero artillado y buque aseguran más de 900 kilos de estupefacientes en Guerrero
Familiares bloquean carretera en Tzintzuntzan para exigir la aparición de Leodegario Cerda, quien desapareció en Quiroga
Justicia de EEUU da 90 días más a García Luna para que apele su sentencia de 38 años en prisión
Comentarios