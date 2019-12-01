Maduro se declara listo para imponer estado de excepción en Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 18:51:31

Caracas, Venezuela, a 29 de septiembre del 2025. - Venezuela está preparada para decretar estado de excepción; esto daría poder especial al presidente Nicolás Maduro para, en caso de agresión de Estados Unidos, quien ya movilizó tropas al Caribe, informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez este lunes 29 de septiembre.

Por su parte, Washington desplegó ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear como parte de un plan para combatir el narcotráfico en el Caribe, donde asegura que destruyó al menos tres embarcaciones supuestamente cargadas con drogas provenientes de Venezuela con un saldo de 14 fallecidos.

El decreto permite a Maduro "actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela" si Estados Unidos "se llega a atrever a agredir a nuestra patria", agregó.

Nicolás Maduro llamó al alistamiento en las reservas militares y ordenó ejercicios en la Fuerza Armada, así como simulacros para situaciones de emergencia.

"Hay una Venezuela compacta en la defensa de nuestro país, preparada para la defensa de Venezuela", insistió Rodríguez. "Jamás entregaremos la patria", declaró el presidente venezolano.

Venezuela ya denunció ante la ONU las maniobras de Estados Unidos en el Caribe.

"Quienes piensen que una agresión armada militar guerrerista contra Venezuela solamente va a perjudicar al pueblo, al gobierno venezolano, nuevamente se van a equivocar: se va a afectar todo el país, quizá por décadas, se va a afectar nuestra región, no tengan dudas, se va a afectar a Estados Unidos", indicó Rodríguez.

La vicepresidenta señaló además que será juzgada toda persona que "promueva y apoye, que facilite, que haga apología de una agresión militar", como el caso de la excandidata María Corina Machado de abogar desde la clandestinidad por una intervención militar.