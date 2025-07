Lupe Mora pide al nuevo Fiscal General de Justicia que se revisen avances del homicidio de Hipólito Mora

Morelia, Michoacán, a 29 de julio del 2025.-Con la llegada de Carlos Torres Piña, a la Fiscalía General del Estado, Guadalupe Mora Chávez, pide una revisión del expediente del asesinato del fundador de las autodefensas Hipólito Mora.

En entrevista el jefe de tenencia de La Ruana, no descartó buscar al titular de la FGE para conocer si existen avances que lleven a la detención de los responsables del homicidio reportado el 29 de junio del 2023 en La Ruana.

"Voy a buscarlo para exigir que ya queremos que se detengan a los verdaderos responsables de la muerte de mi hermano..el único que me atendía es el coordinador de fiscales , el sí me atendía bien, pero justicia no me han hecho", expresó Lupe Mora.

El pasado 4 de junio, previo al aniversario luctuoso de Hipólito Mora Chávez, Lupe Mora acudió al Congreso del Estado para alzar la voz y solicitar mejores condiciones de seguridad para su demarcación, zona sur dijo no para la violencia donde suman y a10 agresiones armadas contra policías municipales.

"Las cosas siguen igual, las balaceras, lo de los policías municipales la violencia no para en Buenavista", expresó.