Luis Nava supervisa rehabilitación de calles en San Juan del Río, Querétaro

San Juan del Río, Querétaro, 19 de septiembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, realizó una supervisión de obra de la rehabilitación de calles en el Barrio de la Concepción en el municipio de San Juan del Río.

“Les va a tomar cierto tiempo estar dando el seguimiento a este proceso para que puedan constatar que se haga en el tiempo, pero sobretodo con la calidad. El Gobernador ha instruido que, así como se hace en Querétaro se haga en todo el estado, somos un sólo estado”, destacó.

Durante el recorrido, el Secretario explicó que se invierten siete millones 767 mil pesos en dicha obra que contempla la construcción de guarniciones, banquetas y rampas, sustitución de línea de agua potable, la instalación de drenaje sanitario, la construcción de un colector pluvial, además de empedrado ahogado en mortero y de pavimento asfáltico.

Con estas acciones, dijo, se beneficiará de manera directa a 132 habitantes del Barrio de la Concepción, quienes contarán con mejores condiciones de movilidad, servicios básicos y espacios urbanos dignos.