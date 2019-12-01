Luis Nava entrega obra y mobiliario educativo en Pedro Escobedo

Querétaro, Querétaro, 9 de octubre del 2025.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa y brindar mejores condiciones de aprendizaje, el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, encabezó la entrega de obra y mobiliario en la Escuela Secundaria General Juan Caballero y Osio en el municipio de Pedro Escobedo.

El funcionario estatal resaltó la importancia de ofrecer espacios dignos que motiven a las y los estudiantes a continuar su formación académica, por lo que reiteró el compromiso del Gobierno por seguir impulsando acciones que mejoren la calidad educativa en todos los municipios.

“Me da mucho gusto ver que en todos ustedes tenemos un gran futuro porque saben qué quieren estudiar y qué quieren para su futuro y nosotros queremos que sepan que en Querétaro sí se puede, que ustedes cuentan con todo el equipo del Gobernador para que puedan tener las mejores condiciones para salir adelante”, señaló.

La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado, Irene Quintanar Mejía, agradeció el trabajo que se ha realizado de manera conjunta con SEDESOQ e IFEQ para fortalecer la educación básica.

“Hoy es un día importante porque de esta manera tenemos trabajar por Querétaro y el presidente municipal ha hecho un gran equipo con el Gobernador y con todos nosotros para que hoy este recurso estatal se pueda aplicar en esta escuela, tenemos la entrega de tres aulas, pero no son las aulas solas, están equipadas para que ustedes las puedan ocupar de inmediato”, expresó.

En tanto, el director general del Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ), Fernando Orozco Vega, explicó que se entrega una obra de tres aulas en la que se invirtieron cinco millones de pesos que beneficiará a 662 alumnos de la secundaria.

Al respecto, el presidente municipal de Pedro Escobedo, Juan Alberto Nava Cruz, expresó un agradecimiento al Gobernador por la inversión que ha destinado para dicha demarcación, pues aseguró que no hay mejor peso que sea invertido que en favor de la educación.

Posterior al acto de entrega, las autoridades estatales y municipales realizaron un recorrido por las tres nuevas aulas y se efectuó el corte de listón como parte de la entrega formal de la obra.