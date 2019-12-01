Los Reyes honra y conmemora natalicio de José María Morelos y Pavón con acto cívico y desfile

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 17:00:01
Los Reyes, Michoacán, 30 de septiembre de 2025.- El Ayuntamiento de Los Reyes conmemoró este día el 260 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, con un acto cívico, desfile y diversas actividades que reunieron a instituciones educativas, autoridades y ciudadanía.

El presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, destacó la importancia de recordar a Morelos como hijo ilustre de Michoacán y voz incansable de libertad, cuyo ejemplo sigue inspirando la construcción de una nación más justa e igualitaria.

“Hoy honramos la memoria de don José María Morelos y Pavón, quien nació un día como hoy hace más de dos siglos, y cuya valentía y visión de patria siguen vivas. En Los Reyes, tierra de historia, cultura y tradición, refrendamos nuestro compromiso de trabajar con esa misma entrega para transformar nuestro municipio”, expresó el alcalde.

El desfile cívico contó con la participación de estudiantes, docentes, servidores públicos y la comunidad en general, quienes, con respeto y entusiasmo, se unieron a esta conmemoración que refuerza los valores de identidad, unidad y amor por la patria.

“Morelos nos enseñó que la libertad se conquista con esfuerzo y con lucha. Hoy su espíritu vive en cada acción que realizamos para mejorar las condiciones de vida de las y los reyenses”, añadió Humberto Jiménez.

El Gobierno Municipal de Los Reyes mantiene firme su vocación cívica y educativa, preservando la memoria histórica y promoviendo la participación ciudadana como pilar de un municipio en constante transformación.

