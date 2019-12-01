Los Reyes celebra 50 años de la colonia Obrera con apoyo del Gobierno Municipal; Humberto Jiménez invita a la celebración

Los Reyes, Michoacán, a 9 de octubre del 2025.- El presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, invitó a la ciudadanía reyense a sumarse a los festejos por el 50° aniversario de la colonia Obrera, una celebración que resalta la historia, cultura y unión de esta comunidad.

El Gobierno Municipal, en coordinación con la encargada del orden, ha trabajado de manera conjunta y organizada para garantizar que las y los vecinos disfruten de una celebración segura, familiar y llena de alegría. Entre las acciones destacadas se encuentran la poda de árboles, instalación de luminarias, colocación de tablones, así como la preparación de eventos culturales, artísticos y gastronómicos para estos días de festejo.

La administración municipal trabaja de manera constante para mejorar los servicios básicos y públicos en la Colonia Obrera, asegurando que la comunidad cuente con infraestructura, seguridad y espacios adecuados para el bienestar de todas y todos sus habitantes.

Estas actividades representan también una oportunidad para que los funcionarios municipales escuchen de cerca el sentir de la población, conocer sus necesidades y continuar emprendiendo acciones que realmente impacten positivamente en su calidad de vida.

Aunado a estas acciones, en otros puntos del municipio se avanza con el Programa de Obras y Acciones, transformando el rostro de Los Reyes y generando bienestar tangible para la ciudadanía, demostrando que un gobierno organizado y cercano produce resultados visibles.

El alcalde Humberto Jiménez Solís reiteró su compromiso con las colonias y comunidades, señalando que su administración seguirá trabajando de la mano de los ciudadanos, promoviendo espacios seguros y actividades que fomenten la convivencia y el orgullo por Los Reyes.

"Invitamos a todas y todos los reyenses a disfrutar de estas actividades y a celebrar juntos los 50 años de nuestra querida colonia Obrera. Un gobierno cercano, organizado y con corazón es el que seguirá apoyando a nuestras comunidades”, expresó el presidente municipal.