Los resultados hablan por nosotros: Gaby Molina
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 16:47:33
Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre del 2025. - Los resultados hablan del trabajo que se realiza en la Secretaría de Educación en el Estado, afirmó Gabriela Molina Aguilar, titular de la dependencia, esto luego de finalizar el Cuarto Informe de Gobierno.

Tras haber sido calificada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla como la mejor secretaria de Educación del estado en los últimos 50 años, la funcionaria estatal señaló que es un honor formar parte del actual gobierno, pues se ha otorgado toda la confianza para los trabajos que ella encabeza, pues es de las dependencias más consolidadas, a la que se le destinan cuatro de cada 10 pesos del presupuesto estatal.

Enfatizó que en el resto de la administración seguirán con los trabajos para sentar las bases para que los indicadores educativos sigan mejorando, como ha ocurrido hasta ahora en todos los niveles educativos.

"Todavía falta mucho por avanzar, reconocemos los enormes retos y hoy es un honor ser parte de un gabinete y un liderazgo como el del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla".

Gaby Molina enfatizó que los logros en materia de educación son medibles, pues, por ejemplo, se redujo el rezago educativo 3.2 por ciento, lo que representa 159 mil estudiantes más en las aulas; calzado escolar y libros de literatura que llegan a 400 mil alumnos; justicia laboral para docentes; incremento de entre 1.5 y 2 por ciento en matrícula de nivel medio superior y superior.

