Los logros de la 4T se pondrán en riesgo sin poder popular: John Ackerman en la FILIPN

Ciudad de México, 30 de junio del 2025.- En el marco de la XLII Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional (FIL-IPN), el Dr. John M. Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM, ofreció la conferencia magistral “La democracia en México, en el contexto de la Cuarta Transformación”.

Desde el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Zacatenco, el Dr. Ackerman hizo un llamado a recuperar el espíritu participativo y crítico que dio origen al movimiento de transformación en 2018, y advirtió sobre los peligros que enfrenta la democracia mexicana ante la llegada de Donald Trump en Washington y la nueva geopolítica global.

Subrayó que la elección presidencial mexicana de 2018 representó un hecho histórico sin precedentes: “Por primera vez en más de ochenta años, el pueblo decidió soberanamente quién debía gobernar el país”. Sin embargo, alertó que esa conquista política no está asegurada si se deja de lado el espíritu de movimiento que la impulsó y agregó: “Uno de los grandes retos es tener visión de futuro, pero a veces nos falta, hay que rearticular los principios que nos llevaron a la victoria de 2018” porque dijo, la esencia de la 4T era el carácter social y movilizador del proyecto.

Advirtió que la conexión con los movimientos sociales se ha debilitado. Aunque se han promovido mecanismos de participación como la revocación de mandato o consultas populares, siguen siendo ejercicios meramente electorales. “¿Dónde está la cercanía con los sindicatos, con los estudiantes, con los campesinos, con los jóvenes, con las feministas?”, cuestionó.

Alertó sobre el riesgo de que los logros actuales puedan revertirse en poco tiempo si no se construye un poder popular real y sostenido. El Dr. Ackerman fue claro: “Si no tenemos un poder popular, no es suficiente. Nos deja absolutamente vulnerables, no a Morena o a la izquierda, sino al pueblo de México”.

También dedicó una parte importante de su intervención a alertar sobre la creciente concentración del poder comunicacional en manos de “magnates neofascistas”. Mencionó que hoy nuestras comunicaciones públicas están controladas por figuras como Elon Musk y Mark Zuckerberg, y advirtió, “Si algún día quisiéramos organizar una rebeldía en defensa de la soberanía nacional, estos empresarios podrían simplemente apagar las redes sociales y nos quedaríamos incomunicados”.

Dijo que en México no existe una política nacional en torno a la soberanía digital, y enfatizó la necesidad de implementar reformas profundas que garanticen el derecho a una comunicación libre, segura y equitativa en el entorno digital.

México también requiere una reforma integral y contundente en materia de medios de comunicación, para recuperar la soberanía y garantizar el derecho a la información en todos los niveles. Llamó a retomar la bandera de la democratización de los medios, levantada por el movimiento #YoSoy132 en 2012, y extenderla al ámbito de las plataformas digitales.

Para finalizar, el Dr. Ackerman reiteró que México vive un momento histórico, único a nivel internacional. “México es hoy un crisol, un centro de experimentación para nuevas formas de entender y hacer política. Somos una excepción global”. Insistió en que para que este proceso sea duradero, debe estar acompañado de una ciudadanía movilizada. “Seamos críticos, seamos participativos, para que esto vaya adelante y tengamos futuro. Larga vida a esta transformación política, social, cultural y económica que estamos viviendo hoy”, concluyó.

En su edición número 42, la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional tiene como país invitado a China y como estado invitado a Puebla. Se realiza en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco), y está abierta al público de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, y sábados y domingos de 11:00 a 17:00 horas.