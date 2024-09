Lorenzo Córdova y Monreal "corrigen" interpretación de mayoría calificada de Adán Augusto

Ciudad de México, a 5 de septiembre 2024.- El ex titular del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello, así como una declaración en video, del entonces senador Ricardo Monreal corrigieron la interpretación de mayoría calificada del coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández.

Cabe señalar que, en entrevista en las instalaciones de la Cámara Alta del Congreso, el morenista declaró que, según sus cuentas, los números benefician a su partido, el cual cuenta con 85 legisladores a su favor para aprobar la reforma judicial.

“Se interpreta que son 85 porque dicen que cuando es resto mayor o resto menor de 50 entonces se reduce a un resto mayor de 50, se escala, entonces vamos a esperar… yo soy un estricto, estrictamente de lo que dice la Ley, estrictamente respetuoso de lo que dice la ley… dice la ley que es 85.36, si las matemáticas no nos fallan”, declaró el político del partido oficialista.

Por lo anterior, Córdova Vianello, desmintió en sus redes sociales, la interpretación de mayoría calificada que dio López Hernández.

“Sé que el régimen ya determinó que todos estarán aprobados en matemáticas por decreto, pero este es un buen ejemplo de por qué es importante tener conocimientos matemáticos básicos en la vida: Una mayoría calificada de 2/3 partes equivale a 66.6666% del total. Si los senadores son 128, las 2/3 partes suponen 86 legisladores, porque 85 equivalen ‘solo’ al 66.4062% (por poquito, pero no alcanza). ¡Elemental!… aunque no para todos”, detalló el ex titular del INE.

Por otra parte, en un video que compartió Luis Cárdenas, se puede observar y escuchar al legislador federal, Ricardo Monreal Ávila, mientras explica en 2022, que Morena no puede aprobar sus reformas porque no tienen los 86 votos necesarios.