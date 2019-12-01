Lluvias dejan afectaciones económicas menores en el sector comercial del municipio de Querétaro: Alejandro Sterling

Querétaro, Querétaro, a 17 de septiembre de 2025.- Las lluvias registradas el pasado 22 de agosto en el municipio de Querétaro provocaron afectaciones económicas menores en el sector comercial por lo que se activó una bolsa de apoyo para atender la contingencia, el censo realizado por la Secretaría de Desarrollo Social identificó un número reducido de negocios impactados, confirmó con Alejandro Sterling Sánchez, titular de la Secretaría de Economía municipal.

“Las afectaciones a los comercios fueron bajas. No me gusta usar esa palabra porque los daños los sienten los comerciantes, pero no fueron a gran escala. Se revisaron las zonas y no todos los negocios resultaron afectados”.

Subrayó que, por instrucción del alcalde, se brindó apoyo sin distinción entre comercios, viviendas o instituciones educativas. “La instrucción fue clara: ayudar a todos. El equipo de desarrollo económico ha estado muy cercano a los comercios, que ya comienzan a reactivarse”.

Recordó que el dato específico sobre el número de negocios afectados lo proporcionará Juan José Ojeda Dorantes, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, del municipio de Querétaro, quien es el responsable del levantamiento de información en campo.