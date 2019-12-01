Llevan los Foros Transforma tu Fiscalía al Instituto Tecnológico de Jiquilpan, con la finalidad de escuchar a la ciudadanía

Llevan los Foros Transforma tu Fiscalía al Instituto Tecnológico de Jiquilpan, con la finalidad de escuchar a la ciudadanía
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 22:56:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jiquilpan, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, llevó al Instituto Tecnológico de Jiquilpan una jornada de “Foros Transforma tu Fiscalía”, con la finalidad de conocer de cerca las inquietudes, necesidades y propuestas de la ciudadanía.

“Decidimos abrir las puertas de la Fiscalía para escuchar a las y los michoacanos. Queremos construir juntos una institución más humana, accesible, transparente y efectiva en el combate a la impunidad”, indicó Torres Piña.

En el evento, estuvieron presentes los presidentes municipales de Jiquilpan y Sahuayo, Gerardo Olloqui Estrada y Manuel Gálvez Sánchez, quienes manifestaron sus respaldo a la labor que se realiza en la Fiscalía.

También participaron en el foro la Diputada Federal, Rosa Guadalupe Tiburcio Ortega y el Diputado Local Alfredo Anaya Orozco, Octavio Ramírez Rojas, Director del Instituto Tecnológico de Jiquilpan; Miguel Ángel Anaya Macías, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Ciénega; Alberto Padilla Ontiveros, Fiscal Regional; Belinda Iturbide Díaz, Diputada Local por Puruándiro; Seyra Anahí Alemán Sierra, Asesora de la Auditoría Superior de Michoacán; así como presidentas y presidentes municipales de Angamacutiro, Cotija, Jacona, Tangamandapio y Villamar.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Intento de asalto desata persecución y tiroteo en Uruapan, Michoacán: conductor baleado logra llegar hasta retén policial
Cae célula armada en Buenavista: dos presuntos miembros de “Los del Naranjo” son capturados durante operativo en Michoacán
Termina volcado un yate en la Costa de Oaxaca con dos estadounidenses a bordo
Pierde la vida una persona y 13 más resultan lesionadas en choque múltiple en González, Tamaulipas
Más información de la categoria
Caída fulminante en Lima: el Congreso destituye a Dina Boluarte tras una ola de escándalos y violencia en Perú
Suspensión de clases en 7 municipios de la Sierra-Costa de Michoacán por lluvias: Gabriela Molina
Denuncian ante FGR desfalco de 57 millones en el Conahcyt de Álvarez - Buylla; institución en entredicho, ha dado millones a madre e hija de Sheinbaum y protegidos de la 4T
Accidente vehicular en Coahuayana, Michoacán deja dos personas fallecidas
Comentarios