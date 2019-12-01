Llevan los Foros Transforma tu Fiscalía al Instituto Tecnológico de Jiquilpan, con la finalidad de escuchar a la ciudadanía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 22:56:06

Jiquilpan, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, llevó al Instituto Tecnológico de Jiquilpan una jornada de “Foros Transforma tu Fiscalía”, con la finalidad de conocer de cerca las inquietudes, necesidades y propuestas de la ciudadanía.

“Decidimos abrir las puertas de la Fiscalía para escuchar a las y los michoacanos. Queremos construir juntos una institución más humana, accesible, transparente y efectiva en el combate a la impunidad”, indicó Torres Piña.

En el evento, estuvieron presentes los presidentes municipales de Jiquilpan y Sahuayo, Gerardo Olloqui Estrada y Manuel Gálvez Sánchez, quienes manifestaron sus respaldo a la labor que se realiza en la Fiscalía.

También participaron en el foro la Diputada Federal, Rosa Guadalupe Tiburcio Ortega y el Diputado Local Alfredo Anaya Orozco, Octavio Ramírez Rojas, Director del Instituto Tecnológico de Jiquilpan; Miguel Ángel Anaya Macías, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Ciénega; Alberto Padilla Ontiveros, Fiscal Regional; Belinda Iturbide Díaz, Diputada Local por Puruándiro; Seyra Anahí Alemán Sierra, Asesora de la Auditoría Superior de Michoacán; así como presidentas y presidentes municipales de Angamacutiro, Cotija, Jacona, Tangamandapio y Villamar.