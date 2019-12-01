Llevan a cabo Jornada Multidisciplinaria y Toma de Muestras ADN, en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025
Zamora, Michoacán, a 27 de septiembre de 2025.- Con el levantamiento de 20 muestras de ADN que serán analizadas para identificar posibles coincidencias, este sábado  la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, participó en la Jornada de Atención Multidisciplinaria (AM/PM) y Toma de Muestras ADN, realizada en el municipio de Zamora.

Sobre el particular se informó que este evento que tuvo como sede el auditorio del DIF Zamora, en la colonia Las Fuentes, contó con la participación de instituciones comprometidas con la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

La jornada se llevó a cabo en colaboración con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán (CBM) y la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición, con el objetivo de brindar atención integral a familiares de personas desaparecidas.

En el transcurso de la actividad se obtuvieron resultados importantes: se recabaron 20 muestras de ADN que serán ingresadas a la base de datos para su análisis y posibles hallazgos de coincidencias; además, se realizaron ocho actualizaciones en la base de datos de genética, se aplicaron ocho cuestionarios Ante Mortem (AM) y se atendieron 13 solicitudes Post Mortem (PM), sin que hasta el momento se hayan registrado coincidencias.

