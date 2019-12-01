Lleva la premio Nobel Rigoberta Menchú un mensaje de esperanza a mujeres privadas de la libertad del Cefereso 16

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 12:51:11
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2025.- Rigoberta Menchú Tum, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 1992, llevó su conferencia magistral "Ser Humano y Autoconocimiento" al Centro Federal de Reinserción Social No. 16 “CPS Femenil Morelos”, donde fue escuchada por 200 mujeres privadas de su libertad, así como autoridades de la SSPC y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

En su intervención, Rigoberta Menchú habló sobre la importancia del autoconocimiento, la memoria ancestral y la dignidad humana, especialmente en contextos de reclusión y vulnerabilidad.

Asimismo, exhortó a las asistentes a reconocer que el camino hacia el bienestar inicia en el autoconocimiento y las inspiración interior.

“Debemos compartir nuestra sonrisa aún en tiempo de tormenta. Tenemos que ser felices, es el único objetivo”, expresó. 

Les dijo que su historia personal es valiosa y legítima, y desde donde estén pueden construir su propio proyecto de vida.

