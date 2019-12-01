Llega el programa “Salud en Movimiento” a la comunidad de El Desmonte: Julio César Conejo Alejos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 19:58:11

Villa Morelos, Michoacán, a 28 de noviembre 2025.– El presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, encabezó una nueva jornada del programa “Salud en Movimiento”, una iniciativa que su administración ha llevado de manera constante a todas las comunidades del municipio con el objetivo de acercar servicios preventivos y atención integral a la población.

En esta ocasión, la comunidad de El Desmonte fue beneficiada con diversas acciones de salud y bienestar, reafirmando el compromiso del edil de ser un presidente en movimiento, cercano a la ciudadanía y al servicio de las causas que más importan a las familias morelenses.

“Somos un gobierno con causas, un gobierno que escucha, acompaña y trabaja directamente en cada comunidad. La salud es un derecho que debemos garantizar con hechos”, expresó Conejo Alejos durante la jornada.

Las actividades realizadas incluyeron la técnica correcta de cepillado dental, impartida por personal odontológico para fomentar hábitos de higiene bucal desde edades tempranas; así como la evaluación del desarrollo infantil, realizada por psicólogas municipales con el propósito de identificar oportunamente áreas que requieran seguimiento especializado.

De igual manera, se ofreció medicina preventiva, donde médicos municipales brindaron orientación y detección temprana de padecimientos comunes. Además, se llevó a cabo la detección de problemas visuales en la infancia, una acción fundamental para mejorar el rendimiento escolar y la calidad de vida de niñas y niños.

Es así que la jornada concluyó con una dinámica de activación física, promoviendo estilos de vida saludables y fortaleciendo la convivencia comunitaria entre las familias de El Desmonte.

Durante su visita, el alcalde también sostuvo un encuentro directo con madres y padres de familia, a quienes saludó, escuchó y entregó sudaderas como muestra de cercanía y apoyo.

“Estar en movimiento significa estar donde la gente nos necesita, escuchar sus preocupaciones y trabajar para resolverlas. Ese es el sentido de este programa”, destacó el edil, al tiempo que enfatizó que “Salud en Movimiento” continuará recorriendo las comunidades de Morelos con el propósito de garantizar servicios accesibles, humanos y de calidad para todas las familias.