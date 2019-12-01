Llaman diputadas locales a respetar la Constitución en materia de prohibición de corridas de toros

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- Con un llamado al titular del Ayuntamiento de Morelia a respetar la Constitución y la ley, las diputadas Giulianna Bugarini, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso y, Sandra Arreola Ruíz, presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, esperan se revoque el permiso otorgado para la realización de una corrida de toros programada para el día de mañana 30 de septiembre.

En rueda de prensa, la diputada Giulianna Bugarini Torres, en representación de la 76 Legislatura, recordó que en meses pasados luego de un debate plural fue aprobada la reforma a la Ley que prohíbe las eventos de este tipo en el Estado, "desde el Congreso no vamos a tolerar que se violente la ley, vamos a contravenir los amparos y presentar quejas respectivas ", señaló.

Asimismo, informó que desde el pasado viernes 26 de septiembre, una jueza federal negó el amparo promovido para permitir corridas de toros en Michoacán, puntualizando que cualquiera que haga estos actos está violentando la Constitución.

Por su parte, la diputada Sandra Arreola Ruíz, coordinadora del GPPVEM, enfatizó que al existir esta resolución por parte de una jueza federal, se da continuidad con la prohibición de eventos taurinos; por lo que, “ya no hay elementos jurídicos para que el Ayuntamiento de la capital michoacana otorgue el permiso para la realización de dicho suceso”, dijo.

En el encuentro con los medios de comunicación, la representante de la organización Animanaturalis, Rosa María Torres, informó que presentaron una solicitud a la Secretaría de Media Ambiente del Estado, para que realice una inspección de acuerdo a la Norma 033, y en su caso, se sancione a los organizadores de tal evento.

En el encuentro con los medios de comunicación, también participaron Pavel Irán Martínez, del Colectivo Michoacán sin Tauromaquia; Jerónimo Sánchez, representante de la organización Animal Heroes; y, por parte del Grupo de Investigación de Derecho Animal (GIDA), Brenda Yesenia Olalde.